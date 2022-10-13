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الملك يعلن عن مبادرة لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي لتنفيذ مشروعات زراعية

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الخميس، 13-10-2022 04:19 م

الملك يعلن عن مبادرة لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي لتنفيذ مشروعات زراعية

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الوكيل الاخباري-أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه، اليوم الخميس، شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في البادية الجنوبية، عن مبادرة سيتم إطلاقها مع المؤسسات المعنية لتخصيص 9 آلاف دونم للأسر في البوادي الثلاث تنفذ على مراحل بهدف إقامة مشروعات زراعية.

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وأشار جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى أهمية نجاح هذه المبادرة بالتعاون مع الأهالي للتوسع بها بشكل أكبر وخدمة المزيد من الأسر في البوادي.

 

ولفت جلالته إلى أهمية الاستثمار بثروات البادية الجنوبية والمقومات الكبيرة التي تزخر بها، خصوصا في مجالات الزراعة والسياحة والتعدين، مبينا أن هنالك رغبة لدى العديد من الدول بالاستثمار في المملكة بخاصة في مجالي الأمن الغذائي والطاقة.


ودعا جلالة الملك خلال اللقاء، الذي يأتي ضمن النهج الملكي في التواصل مع أبناء الوطن وبناته، إلى ضرورة تشجيع الشباب على الاستفادة من فرص العمل المتوفرة في الاستثمارات الجديدة بالعقبة.

 

 




 

 


 

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