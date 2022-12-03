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السبت، 03-12-2022 12:12 م

الملك يغادر أرض الوطن في جولة إلى مصر والجزائر وإيطاليا

الملك


الوكيل الاخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم السبت، في جولة تشمل مصر والجزائر وإيطاليا.

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ويجري جلالة الملك في زيارة العمل إلى مصر مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.


ويتوجه جلالة الملك من القاهرة إلى الجزائر، حيث يبدأ جلالته زيارة دولة بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.


ويعقد جلالة الملك مباحثات مع الرئيس تبون، كما يلتقي جلالته عددا من كبار المسؤولين الجزائريين.


وفي روما، يعقد جلالته مباحثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.


وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.



 




 

 


 

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