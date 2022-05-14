الملك يقدم العزاء في أبوظبي للشيخ محمد بن زايد بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

الوكيل الاخباري - قدم جلالة الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم السبت، العزاء إلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفاه الله تعالى بعد مسيرة حكم حافلة بالإنجاز والعطاء كرسها لخدمة بلده وشعبه.



وعبر جلالة الملك عن أحر التعازي لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأسرة الحاكمة الكريمة والشعب الإماراتي الشقيق بهذا المصاب الجلل، سائلا الله جل وعلا أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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