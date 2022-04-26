الكشف عن موعد عيد الفطر في جميع الدول العربية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن معظم الدول العربية والأسلامية ستتحرى هلال شهر شوّال مساء يوم السبت المُقبل 30/4/2022 (29 رمضان) وسيولد الهلال في ذات اليوم الساعة 11:28 ليلاً بتوقيت القدس



وبعد غروب شمس هذا اليوم ستستحيل رؤية الهلال في جميع الدول العربية والاسلامية وذلك بسبب حدوث الاقتران (توّلد الهلال) بعد غروب شمس يوم التحري، الأمر الذي يعني أنه لن يكون هناك هلال أصلاً حتى يَتمَّ تحري رؤيته مساء يوم السبت



لذلك رجح الراصد الجوي مأمون عقل أن يكون يوم الاثنين القادم هو اول ايام عيد الفطر السعيد في جميع الدول العربية .

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