الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

روسيا تنفي قطع الغاز الطبيعي عن بولندا

ألمانيا : الحكومة توافق على إرسال دبابات إلى أوكرانيا

زكاة الطفيلة ومركز زها الثقافي ينظمان حفل افطار للأيتام

الامن العام : العثور على 3 قنابل قديمة

بيان صادر عن صندوق المعونة بشأن المعونة الشهرية

الكشف عن موعد عيد الفطر في جميع الدول العربية

ولي العهد والأمير هاشم في بيت الرمان بجبل عمان - فيديو

أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

وزير الزراعة يؤكد استمرار دعم الوزارة لتطوير الاتحادات والجمعيات النسائية

التنمية الاجتماعية : تغليظ العقوبات سيحد من أشكال التسول الجديدة

الثلاثاء، 26-04-2022 09:47 م

الكشف عن موعد عيد الفطر في جميع الدول العربية

42022212195781571644


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن معظم الدول العربية والأسلامية ستتحرى هلال شهر شوّال مساء يوم السبت المُقبل 30/4/2022 (29 رمضان) وسيولد الهلال في ذات اليوم الساعة 11:28 ليلاً بتوقيت القدس

وبعد غروب شمس هذا اليوم ستستحيل رؤية الهلال في جميع الدول العربية والاسلامية وذلك بسبب حدوث الاقتران (توّلد الهلال) بعد غروب شمس يوم التحري، الأمر الذي يعني أنه لن يكون هناك هلال أصلاً حتى يَتمَّ تحري رؤيته مساء يوم السبت

لذلك رجح الراصد الجوي مأمون عقل أن يكون يوم الاثنين القادم هو اول ايام عيد الفطر السعيد في جميع الدول العربية . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202224223447305690005

زكاة الطفيلة ومركز زها الثقافي ينظمان حفل افطار للأيتام

220222125737382169409

الامن العام : العثور على 3 قنابل قديمة

420222411628109849242

بيان صادر عن صندوق المعونة بشأن المعونة الشهرية

www

ولي العهد والأمير هاشم في بيت الرمان بجبل عمان - فيديو

w

أوقاف الكورة تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

1

وزير الزراعة يؤكد استمرار دعم الوزارة لتطوير الاتحادات والجمعيات النسائية

أخبار متعلقة
لا

الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشيخ فهد حمد الجازي

تجار الألبسة

تقرير سنوي: قطاع صناعة الألبسة سجل انتعاشا كبيرا في 2021

320222913522627179738

الخدمة المدنية يطلع على تجربة كهرباء ومياه دبي في تقييم القدرات والكفايات

مبنى رئاسة الوزراء

تعيين أعضاء في مجلس أمانة عمَّان الكُبرى

ipXZU

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

0L5A5734

وزير الزراعة : رومانيا تمنح الأردن أولوية للخضار والفواكه