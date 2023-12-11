الإثنين 11-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يكشف معلومات حديثة عن قتلى وإصابات جنوده في غزة

أسعار النفط تستقر مع استمرار المخاوف من فائض المعروض

نتنياهو: إسرائيل وحدها المسؤولة عن الأمن بغزة بعد الحرب

قوات الاحتلال تستخدم النازحين دروعا بشرية شمال قطاع غزة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال غرب بيت لحم

الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة

الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين تختم دورتها التدريبية

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 18205 شهداء

صحيفة عبرية تفجر مفاجأة بشأن المعتقلين الذين تم تعريتهم !

عاجل

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 18205 شهداء

الإثنين، 11-12-2023 05:18 م

الملك يلتقي رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعددا من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين - صور

2


الوكيل الاخباري - أكّد جلالة الملك عبدالله الثاني أنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، مشددا على أن الأردن واثق بنفسه وقوي بوعي شعبه وبقوة جيشه وأجهزته الأمنية.

وجدد جلالته خلال لقائه في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعددا من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين التأكيد على أن قوة الأردن ومنعته سياسيا واقتصاديا وأمنيا هي قوة للأشقاء الفلسطينيين، مشددا على أن هذا الوطن بني بهمة وعزيمة أبنائه، ومسؤوليتنا جميعا تغليب مصلحته العليا وحمايته.

وأشاد جلالة الملك بتماسك الجبهة الداخلية، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي تحاول إبعادنا عن خدمة أشقائنا والدفاع عنهم، ومؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه.

وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية في الدفاع عن الوطن، مؤكدا ثقته بقدرتها وجاهزيتها.

وأعاد جلالته التأكيد على موقف الأردن الثابت بضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام للأهل في غزة، للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع.

وشدد جلالة الملك على أهمية تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط لوقف إطلاق النار في غزة، والدفع بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.

وتابع جلالته أن الأردن حذّر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطا أحمر، لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية، مشيدا بدور الشقيقة مصر بهذا الخصوص.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على رفضه لأية محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

ولفت جلالته إلى أن المساعدات التي تقدمها المملكة إلى الأشقاء الفلسطينيين مستمرة، ومنها الخدمات الطبية من خلال مستشفيين عسكريين في قطاع غزة، وآخر في نابلس، فضلا عن المحطتين الطبيتين في رام الله وجنين.

ونوه جلالة الملك إلى عمليات الإنزال الجوي، التي نفذها النشامى من منتسبي الجيش العربي المصطفوي بكل شجاعة، وبما يؤكد وقوف الأردن المتواصل إلى جانب الأهل في غزة، رغم صعوبة الظروف.

اضافة اعلان

 

 




 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220235154040511244529

سعر كيلو البندورة بـ 25 قرشاً في السوق المركزي

file

البترا: الحركة السياحية تسير بشكل طبيعي في ظل أجواء ماطرة

1

ديوان المحاسبة يشارك بمؤتمر السياسات والحوكمة في أوقات الأزمات

eee

وزيرة التنمية تعرض بملتقى الجزائر لجهود الاردن بمجال الحماية الاجتماعية

657714ac8f0df

الخصاونة: التهجير القسري هو خرق لمعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل

72023292217709542864

تعميم حكومي بشأن القوات المسلحة الأردنية

أخبار متعلقة
الملك 1

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى دبي

333

الملك: الأردن مستقر والأزمات تجعله دائما أقوى

1699954039691

الأراضي تعيد إطلاق تطبيقها بعد توقف دام 8 أشهر

62b0a8b513936

المستشفى الميداني الأردني في غزة عالج أكثر من 800 حالة خلال الأسبوع الماضي

920235151246282540215

سلطة وادي الأردن تعلن الطوارئ المتوسطة

-1982454851

إعلان نتائج مسح السكان والصحة الأسرية الخميس المقبل