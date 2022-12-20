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الثلاثاء، 20-12-2022 01:45 م

الملك يلتقي رئيس مجلس الوزراء العراقي

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الوكيل الإخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والوفد المرافق، على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية.

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ولفت جلالة الملك إلى أن المؤتمر يهدف إلى دعم العراق وسيادته وأمنه واستقراره وتطوير آليات التعاون معه، بما يعزز الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي في المنطقة.


وأعرب جلالته عن اعتزازه بمستوى العلاقات الراسخة بين الأردن والعراق والشعبين الشقيقين، مؤكدا أهمية مواصلة توسيع التعاون الثنائي.


وتناول اللقاء مستجدات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.


من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء العراقي عن تعازيه لجلالة الملك في شهداء الواجب من مديرية الأمن العام، مؤكدا مواصلة العراق العمل مع المملكة في محاربة التطرف والإرهاب.


وأشاد السوداني باستضافة الأردن للدورة الثانية من مؤتمر بغداد، معتبرا أنها تأكيد من المملكة على الالتزام بدعم أمن واستقرار العراق.


وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين.

 




 

 


 

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