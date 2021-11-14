الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير النقل يتفقد سير العمل بمؤسسة الخط الحديدي الحجازي

ولي العهد: جدي الحبيب والملك الإنسان.. سلام عليك في الخالدين

الاميرة بسمة: شقيقي الغالي لم ولن ننساك ما حيينا

وزارة الصحة: الجرعة الثالثة للقاح كورونا لن تكون شرطاً ضمن سند أخضر

لجنة الأوبئة : إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا أمرا واردا

الملك يكرم مجموعة ممن خدموا في عهد الملك الحسين في ذكرى ميلاده

ثلث كبار السن في الأردن مصابون بالسكري

اربد :أمسية أدبية بعنوان صراع على رقعة شطرنج

الحالة الجوية المتوقعة ليومي الأحد والاثنين

محادثات بين الصفدي ونظيره الإماراتي بشأن علاقة البلدين

الأحد، 14-11-2021 10:16 ص

الملك يلقي خطاب العرش الاثنين

d-64-الملك-يفتتح-الاثنين-الدورة-العادية-لمجلس-الأمة


الوكيل الاخباري- يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني غدا الاثنين الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، حيث يلقي جلالته خطاب العرش السامي وفقا لأحكام المادة 79 من الدستور الأردني.

وبسبب تداعيات جائحة كورونا لم تجر دعوة أي من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والرسمية والحزبية لحضور الافتتاح، الذي سيقتصر على الأعيان والنواب، ورؤساء السلطات، والفريق الحكومي.

ويعقب الافتتاح مباشرة جلسة لمجلس الأعيان لانتخاب لجنة الرد على خطاب العرش السامي، كما سيؤدي الأعيان الجدد مازن دروزه وجميل النمري وريما بطشون اليمين الدستورية أمام مجلس الأعيان.

يلي ذلك عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب والتي سيرأسها النائب الأقدم في النيابة وهو النائب نواف الخوالده لانتخاب رئيس المجلس وأعضاء المكتب الدائم، يلي ذلك تسلم الرئيس المنتخب موقعه حيث يشرع المجلس باختيار لجنة الرد على خطاب العرش السامي وانتخاب أعضاء اللجان الدائمة سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب وهي: «اللجنة القانونية، اللجنة المالية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، لجنة الشؤون الخارجية، اللجنة الإدارية، لجنة التعليم والشباب، لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الزراعة والمياه والبادية، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، لجنة الطاقة والثروة المعدنية، لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، لجنة فلسطين، ولجنة المرأة وشؤون الأسرة».

ويتنافس على رئاسة مجلس النواب النائب المحامي عبدالكريم الدغمي والنائب الدكتور نصار القيسي اللذان أعلنا عن ترشحهما لخوض انتخابات رئاسة المجلس، عقب انسحاب الرئيس الحالي للمجلس عبدالمنعم العودات من السباق. وكثف الدغمي والقيسي اتصالاتهما مع أعضاء مجلس النواب والكتل النيابية، خلال الأيام الماضية بهدف حشد التأييد، حيث شهدت الساحة النيابية خلال الأيام القليلة الماضية مشاورات نيابية مكثفة لاختيار أعضاء المكتب الدائم الذي يضم إضافة إلى الرئيس نائبيه ومساعدين حيث أعلن النواب احمد الصفدي، وحسين الحراسيس، وعبدالرحيم المعايعة، ترشحهم لهذا الموقع، فيما أعلن النواب هيثم زيادين، ووائل رزوق، وضرار الداوود ترشحهما لموقع النائب الثاني، ولم تتضح الصورة عن النواب العازمين على الترشح لشغل موقع مساعدي الرئيس، وتبقى كافة الاحتمالات مفتوحة لترشح أو إنسحاب آخرين.

ويزخر جدول أعمال مجلس النواب في دورته العادية بالعديد من التشريعات التي سينظرها المجلس في دورة تستحق لقب «دورة تاريخية» حيث من المتوقع أن تشهد مناقشة وإقرار توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تضمنت مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب إضافة إلى تعديلات دستورية هامة. كما سيشرع المجلس خلال أسابيع قليلة في مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، وبحسب مصدر نيابي فإن أدراج مجلس النواب تحوي 47 مشروع قانون بانتظار عرضها على المجلس أبرزها عدا عن مخرجات اللجنة الملكية مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة لسنة 2021.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
MOT

وزير النقل يتفقد سير العمل بمؤسسة الخط الحديدي الحجازي

الصناعي

47ر15% ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للربع الثالث

Capture-1

ولي العهد: جدي الحبيب والملك الإنسان.. سلام عليك في الخالدين

164054

الاميرة بسمة: شقيقي الغالي لم ولن ننساك ما حيينا

616e96993c020

وزارة الصحة: الجرعة الثالثة للقاح كورونا لن تكون شرطاً ضمن سند أخضر

127329

متحف الأردن يعتذر عن استقبال الزوار الأربعاء المقبل

أخبار متعلقة
وزارة عمل 2

وزير العمل: إطلاق برنامج التشغيل الوطني مطلع 2022

1120214112249801859628

إرادة ملكية بتعيين 3 أشخاص في مجلس الأعيان

618bcbbe0b519

الملك يبحث مع وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات في المنطقة

1120219142842517543080

الملك يستقبل قائد العمليات الفرنسية الخاصة

617a75e67cca8

رئيس مجلس الأعيان: الاهتمام الملكي أدى لنقلة نوعية بتمكين الشباب

364233_6_1591092949

الطباع: مجتمع الأعمال مستمر بالترويج للفرص الاستثمارية بالمملكة