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الأربعاء، 24-04-2024 08:32 م

الملك ينبه من خطورة التصعيد في المنطقة

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالين هاتفيين من رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تناولا التطورات في المنطقة.

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وأكد جلالته ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، منبها إلى خطورة التصعيد في المنطقة، والذي يهدد الأمن والسلم العالميين.


وتطرق الاتصالان إلى العلاقات المتينة بين الأردن وكل من جمهورية التشيك، ومملكة هولندا، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

 

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