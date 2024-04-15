الإثنين 15-04-2024
الوكيل الاخباري
 

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

منظمة حقوقية: الاحتلال يحتجز 3 آلاف فلسطيني من غزة منذ بدء العدوان

الدفاع المدني: تشجيع الاستثمار ومتطلبات السلامة أمران مكملان لبعضهما

اهالي غزة : المستشفى الاردني وحيدا يقدم خدماته مجانا

الملك يعزي عشيرتي الرقاد والمساعيد

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

عطلة رسمية في 2 أيار احتفاء بيوم العمال العالمي

الارصاد : امطار رعدية في طريقها الى المملكة

رئيس الشورى السعودي يصل عمان اليوم

العمل: العفو العام لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل - فيديو

الإثنين، 15-04-2024 06:32 م

الملك يعزي عشيرتي الرقاد والمساعيد

3202430224331589369298


 الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء  إلى عشيرة الرقاد بوفاة المرحوم عبدالله سعود الرقاد وإلى عشيرة المساعيد بوفاة سعود حسين الدريعي المساعيد.

ونقل العيسوي،خلال زيارته اليوم الاثنين، بيت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.

كما قدم التعازي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713196211513

الدفاع المدني: تشجيع الاستثمار ومتطلبات السلامة أمران مكملان لبعضهما

11202316233738667895948

اهالي غزة : المستشفى الاردني وحيدا يقدم خدماته مجانا

420241193640393283238

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الخصاونة ٢

عطلة رسمية في 2 أيار احتفاء بيوم العمال العالمي

05Q9790-0000

العمل: العفو العام لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل - فيديو

311153c7-54b3-43d1-96e3-d64a37562fef

الصفدي يبحث مع وزير خارجية هنغاريا وقف إطلاق النار في غزة

أخبار متعلقة
66140f6689358

الملك يلتقي مع وجهاء وممثلين عن أهالي المخيمات في الأردن

420241233058697185366

الملك يعزي عشيرة السعيدين

ق

مندوبا عن الملك… الأمير فيصل يُكرم الفائزين بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

888

الحنيطي يزور مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة

00

تواصل فعاليات البرنامج الثقافي الرمضاني في الزرقاء

0

الملك يعزي عشيرة أبو الغنم