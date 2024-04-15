الملك يعزي عشيرتي الرقاد والمساعيد

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الرقاد بوفاة المرحوم عبدالله سعود الرقاد وإلى عشيرة المساعيد بوفاة سعود حسين الدريعي المساعيد.



ونقل العيسوي،خلال زيارته اليوم الاثنين، بيت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.



كما قدم التعازي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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