الثلاثاء 16-04-2024
الوكيل الاخباري
 

"حماس" تدعو لتفعيل كافة أشكال المقاومة لردع المستوطنين

كيربي: إيران منيت بهزيمة مذهلة

إعلام إسرائيلي: وزيرة المواصلات تأمر بفتح المجال الجوي ليلا

غالانت: ليس أمامنا سوى الرد على إيران

تعرف على حالة الطقس في المملكة يوم الثلاثاء

الاحتلال: غالانت بحث استعدادات تنفيذ عملية إخلاء في رفح

هيئة البث الإسرائيلية: استعداد للرد على الهجوم الإيراني قريبا

الملك يتلقى رسالة من سلطان عُمان

مندوبا عن جلالة الملك وولي العهد العيسوي يعزي ال الدريعي والفاعور

حادث سير اعلى جسر عبدون

الإثنين، 15-04-2024 10:18 م

الملك يتلقى رسالة من سلطان عُمان

الملك-ينعى-‘‘معلمته‘‘-المربية-أميمة-الرفاعي


الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تسلّمها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من سفير سلطنة عُمان في الأردن الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي.

وتضمنت الرسالة قبول الدعوة، التي وجهها جلالة الملك لأخيه جلالة سلطان عُمان، لزيارة المملكة.

وأكد جلالة السلطان في الرسالة عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
web (5)

مندوبا عن جلالة الملك وولي العهد العيسوي يعزي ال الدريعي والفاعور

الدفاع المدني 4

حادث سير اعلى جسر عبدون

2202428165741214296183

اعلان صادر عن رئاسة الوزراء

1713196211513

الدفاع المدني: تشجيع الاستثمار ومتطلبات السلامة أمران مكملان لبعضهما

11202316233738667895948

اهالي غزة : المستشفى الاردني وحيدا يقدم خدماته مجانا

3202430224331589369298

الملك يعزي عشيرتي الرقاد والمساعيد

أخبار متعلقة
660d51950c0e7

وزير الخارجية يهنئ نظيره اليمني بتعيينه وزيرا للخارجية

ooo

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

0

الملك يعزي عشيرة أبو الغنم

1711972869822

الملك يتلقى اتصالا من العاهل الإسباني

11

تواصل فعاليات برنامج "رمضانيات" في الزرقاء

3202414233634408648501

الملك يعزي عشيرة الدلابيح