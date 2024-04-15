الملك يتلقى رسالة من سلطان عُمان

الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تسلّمها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي من سفير سلطنة عُمان في الأردن الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي.



وتضمنت الرسالة قبول الدعوة، التي وجهها جلالة الملك لأخيه جلالة سلطان عُمان، لزيارة المملكة.



وأكد جلالة السلطان في الرسالة عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها في مختلف المجالات.

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