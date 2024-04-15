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الإثنين، 15-04-2024 09:45 م

مندوبا عن جلالة الملك وولي العهد العيسوي يعزي ال الدريعي والفاعور

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الوكيل الاخباري -  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين  ،قام معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي  يوسف العيسوي بتقديم واجب العزاء إلى ال الدريعي المساعيد وانسبائهم ال الفاعور بوفاة فقيدهم المرحوم، سعود حسين الدريعي المساعيد

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ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة ال دريعي وانسبائهم ال الفاعور ، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.


كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي و إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة .

 

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