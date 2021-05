جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه الحكومة إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة #الأردن His Majesty King Abdullah II directs government to dispatch urgent medical aid to the Palestinians in the West Bank and the Gaza Strip #Jordan