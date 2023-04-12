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الأربعاء، 12-04-2023 02:06 م

المملكة تتأثر بعاصفة مطرية وزخات ثلجية غزيرة - فيديو

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الوكيل الإخباري-تتأثر العديد من مناطق المملكة بأجواء عاصفة وزخات من الثلوج ممزوجة بالمطر اليوم الأربعاء.

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ووصل موقع "الوكيل الإخباري" العديد من مقاطع الفيديو في عدة مناطق في العاصمة عمان والكرك والسلط والطفيلة لتساقط زخات من الثلج.

 

وقالت الأرصاد الجوية إن صور رادار الهطولات تشير الى ان المناطق الغربية (الشمالية والوسطى والجنوبية) تتعرض لهطولات مطرية مع برد كثيف متفاوتة الشدة حيث تتواجد غيوم رعدية في مناطق مختلفة منها

 

وتتأثر المملكة بمنخفض جوي يترافق معه كتلة هوائية باردة ورطبة تخفض درجات الحرارة و تؤدي الى هطولات مطرية في معظم مناطق المملكة.

 

 

 

 




 

 


 

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