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الإثنين، 14-06-2021 09:11 ص

المملكة تدين استهداف الحوثيين المناطق المدنية في السعودية

الخارجية


الوكيل الإخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وآخرها سقوط طائرة مسيرة ومفخخة على مدرسة في منطقة عسير دون حدوث إصابات.

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وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الدائم والثابت إدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة واستمرار استهداف المناطق المدنية.


كما أعادت الوزارة التأكيد أيضا على وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمن المملكة الشقيقة ومشددة على أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.


 




 

 


 

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