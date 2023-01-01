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الأحد، 01-01-2023 01:07 م

المناطق الحرة: عطاء بمليون دينار لتركيب نظام مراقبة

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الوكيل الإخباري - أحالت إدارة المناطق الحرة، عطاءً بكلفة مليون دينار ، لتركيب وتشغيل نظام مراقبة تلفزيونية (الكاميرات) لتغطية المناطق الحرة العامة وذلك استكمالاً لحزمة كبيرة من المشاريع الاستراتيجية لتحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في المناطق الحرة بمختلف مواقعها.

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وقال مدير عام المناطق الحرة عبدالحميد غرايبة إن المناطق الحرة العامة ستخضع لمراقبة أمنية، من خلال منظومة كاميرات متطورة وعصرية عالية المستوى والأداء، ترتبط مباشرة بمركز قيادة وسيطرة موحد، مشيرًا إلى أن المشروع تم تصميمه وتشغيله ضمن منظومة عمل تشاركية مع كافة الجهات الرقابية المختصة ضمن أعلى المواصفات والمعايير العالمية ويواكب التطورات المستجدة لتأمين البعد الأمني الاقتصادي والتنظيمي الشمولي.


وأضاف، أن النظام الجديد يلبي المصلحة الوطنية لكافة الجهات الحكومية والأمنية ذات الاختصاص، إضافة إلى القطاع الخاص، ممثل بمستثمري المناطق الحرة العامة كافة، مشيرًا إلى أن منظومة مخرجات العطاء ستوفر بيئة آمنة متكامله للاستثمار ويتيح للمستثمر متابعة وحداتهم الاستثمارية.


وأكد، أهمية المشروع بالنسبة لأمن السلع والبضائع العائدة للمستثمرين في المناطق الحرة ووحداتهم الاستثمارية من أي عبث من جهه، والاستمرار بجهود مكافحة التهريب على أكمل وجه من خلال تكنولوجيا حديثه ومتطورة جدًا.

 




 

 


 

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