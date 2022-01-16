المنخفض يؤثر على قطاف المحاصيل.. ولا فروق بالأسعار

الوكيل الإخباري - أكد مدير السوق المركزي للخضار والفواكه كساب الشخانبة أن الحركة المرورية داخل السوق والطرق المؤدية إليه سالكة ولا يوجد أي معيقات أو تجمعات مائية تمنع وصول البضائع أو المنتجات البستانية إليه.

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وقال الشخانبة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الكميات الواردة إلى السوق اليوم تأثرت بالمنخفض الجوي، وذلك بسبب تأثر قطاف المحاصيل من داخل المزارع وهي أقل من الكميات التي وردت إليه خلال الأيام السابقة.

وأضاف أن الكميات التي وردت يوم أمس كانت جيدة وتجاوزت حاجز 4 آلاف طن ولم يتبق منها أي شيء ما يدل على أن تجار التجزئة قاموا بشراء كل ما يلزم من منتجات بستانية مطلوبة خلال فترة المنخفض الجوي الحالي.

وأشار الشخانبة إلى أن الحركة الشرائية اليوم كانت جيدة داخل السوق المركزي ولا يوجد أي فروقات سعرية لأسعار الخضار والفواكه.

وتتأثر المملكة حاليا بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيرا للأمطار يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، فيما سادت الأجواء الباردة جدا عموم المناطق.



وحذرت الأرصاد من تشكل السيول في مجاري الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها المرتفعات الشرقية.