الخميس 23-12-2021
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الخميس، 23-12-2021 12:33 م

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2307.598 طن، توزعت على 1492.503 طن خضار، 574.491 طن فواكه، و240.603 طن ورقيات.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 35 إلى 70 قرش.


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 310.888 طن خضار وفواكه.

 

وارتفعت الكميات الواردة إلى السوق المركزي اليوم الخميس، عن اليومين الماضيين بسبب تحسن درجات الحرارة ودخول المزارعين إلى محاصيلهم وقطفها، بعد تعذر ذلك بشكل كامل لتأثر المملكة بمنخفض جوي شهدت أغلب المناطق على إثره تساقطا غزيرا للأمطار.

 


 

 




 

 


 

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