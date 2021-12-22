التصدير وانخفاض الحرارة يرفعان أسعار الخيار محليا

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2145.292 طن، توزعت على 1274.845 طن خضار، 667.292 طن فواكه، و203.156 طن ورقيات.

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وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 8 إلى 17 قرش، خيار من 35 إلى 75 قرش.

وأرجع مدير السوق المركزي للخضار والفواكه كساب الشخانبة انخفاض الكميات الواردة للسوق إلى تأثر المحاصيل بالمنخفض الجوي الأخير.

وقال الشخانبة لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع أسعار الخيار يعود لعدم قدرة المزارعين على الدخول إلى مزارعهم وقطف كميات كبيرة بسبب المنخفض والأمطار الغزيرة.

وأضاف أن هناك أسباب أخرى لارتفاع الخيار ومنها ارتفاع الطلب على تصديره إلى الدول المجاورة.

وأشار إلى أنه مع عودة الحرارة إلى الدفء فإن تزويد السوق بالخضار والفواكه سيتحسن وتنخفض معه الأسعار.

وتأثرت المملكة، خلال اليومين الماضيين، بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيرا للأمطار.

