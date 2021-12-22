الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

شركتان جديدتان لبيع المحروقات في الأردن العام المقبل

مصدر يكشف معلومات جديدة عن الطبيب المصاب بكورونا الذي ضُبط خلال ممارسة عمله

إعلان عن توفر شواغر عمال وطن بالاجور اليومية

هام من صندوق الائتمان العسكري بشان الرواتب

الأرصاد تُحذر من الضباب والصقيع في المرتفعات وأجواء باردة وماطرة

الحكومة ترصد 18 مليون و900 ألف دينار لتطوير قطاع الطاقة في 2022

التعليم العالي تؤكد: الامتحانات النهائية داخل الحرم الجامعي

الحبس لأشخاص زوروا شهادات أخذ مطعوم كورونا

152 ألف مشتركاً في الضمان الاجتماعي على "الحد الأدنى للأجور"

صرف المعونات الشهرية لمستحقيها خلال ايام

الأربعاء، 22-12-2021 01:01 م

التصدير وانخفاض الحرارة يرفعان أسعار الخيار محليا

beit-alpha-cucumber


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2145.292 طن، توزعت على 1274.845 طن خضار، 667.292 طن فواكه، و203.156 طن ورقيات.

اضافة اعلان


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 45 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 8 إلى 17 قرش، خيار من 35 إلى 75 قرش.

 

وأرجع مدير السوق المركزي للخضار والفواكه كساب الشخانبة انخفاض الكميات الواردة للسوق إلى تأثر المحاصيل بالمنخفض الجوي الأخير.

 

وقال الشخانبة لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع أسعار الخيار يعود لعدم قدرة المزارعين على الدخول إلى مزارعهم وقطف كميات كبيرة بسبب المنخفض والأمطار الغزيرة.

 

وأضاف أن هناك أسباب أخرى لارتفاع الخيار ومنها ارتفاع الطلب على تصديره إلى الدول المجاورة.

 

وأشار إلى أنه مع عودة الحرارة إلى الدفء فإن تزويد السوق بالخضار والفواكه سيتحسن وتنخفض معه الأسعار.

 

وتأثرت المملكة، خلال اليومين الماضيين، بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيرا للأمطار.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image5cb35130917cd

الحكومة: لا ضرائب أو رسوم جديدة عام 2022

311135

البدء بمراجعة سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني

30cyeCJk9rNV9AkDCRXq2x4E7U97yjYesVYLm303

وزير الزراعة يبحث معوقات التصدير إلى السعودية

200153

دورة تدريبية في إربد لتقييم زيت الزيتون حسيا

12202119161310454090068

شركتان جديدتان لبيع المحروقات في الأردن العام المقبل

معان

بلدية معان تنفذ مشروعات بنية تحتية وخدمية

أخبار متعلقة
1220214122159978405297

المنخفض يؤثر على الحركة الشرائية بالسوق المركزي.. وارتفاع طفيف على أسعار الخيار

WhatsApp Image 2021-12-21 at 10.19.19 AM

جولة تفقدية للشخانبة في السوق المركزي - صور

262468331_261396046022108_6786817760339841838_n

الحكومة تنشر تفاصيل أمر الدفاع 35 للتعامل مع الحالة الوبائية - صور

520213115433564735550

توجه للإعلان عن تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل