المنطقة العسكرية الشرقية توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الوكيل الاخباري - ضمن توجهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، للمساهمة في تعزيز الدور الإنساني وتنمية المجتمع المحلي في كافة أرجاء الوطن، وزّعت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ضمن منطقة المسؤولية، وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الخميس، مجموعة من طرود الخير على الأسر العفيفة في محافظة المفرق خلال شهر رمضان الفضيل.



ويهدف توزيع الطرود التي تشمل على مواد تموينية غذائية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، وتعزيز صور التكامل والتواصل مع أبناء الوطن في مختلف المواقع.

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