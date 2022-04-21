الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

نقابة الصحفيين تهنىء الملك بعودته إلى وطنه وشعبه سالماً معافى

الدغمي يبحث مع العسومي موقف البرلمان العربي من الاعتداءات في القدس

المفلح يستقبل مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية ويتفقد دار رعاية أطفال عمان

بنك الدم يناشد المواطنين التبرع بالدم في رمضان عبر برنامج الوكيل

الرصيفة.. جولات رقابية وإتلاف مواد غذائية وحلويات

9 مرشحين لمركز نقيب المهندسين و5 لنائبه

تواصل إقامة الإفطارات الرمضانية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وذويهم

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وصول أول رحلة تجارية من صنعاء إلى عمّان الأحد المقبل بعد موافقة أردنية

المنطقة العسكرية الشرقية توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الخميس، 21-04-2022 09:18 م

المنطقة العسكرية الشرقية توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

w


الوكيل الاخباري - ضمن توجهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، للمساهمة في تعزيز الدور الإنساني وتنمية المجتمع المحلي في كافة أرجاء الوطن، وزّعت قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ضمن منطقة المسؤولية، وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الخميس، مجموعة من طرود الخير على الأسر العفيفة في محافظة المفرق خلال شهر رمضان الفضيل.

ويهدف توزيع الطرود التي تشمل على مواد تموينية غذائية إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، وتعزيز صور التكامل والتواصل مع أبناء الوطن في مختلف المواقع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420222005028107786420

نقابة الصحفيين تهنىء الملك بعودته إلى وطنه وشعبه سالماً معافى

w

المفلح يستقبل مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية ويتفقد دار رعاية أطفال عمان

420222004541200793031

الرصيفة.. جولات رقابية وإتلاف مواد غذائية وحلويات

2

9 مرشحين لمركز نقيب المهندسين و5 لنائبه

fff

تواصل إقامة الإفطارات الرمضانية لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وذويهم

w

وصول أول رحلة تجارية من صنعاء إلى عمّان الأحد المقبل بعد موافقة أردنية

أخبار متعلقة
1619875443384

إحباط تهريب مخدرات وأسلحة وذخيرة من سوريا

3202223115444784164844

فوز 68 سيدة بالتنافس في المجالس البلدية و 6 بمجالس المحافظات

8

اللواء الحنيطي يستقبل عدداً من الوفود العسكرية والرسمية

s

وفد مدارس تدريب المسارات البديلة يزور جامعة العلوم والتكنولوجيا

ffff

ندوة بمناسبة ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن وتركيا

92020910627561319049

الجيش يقبض على متسلل من الأراضي السورية