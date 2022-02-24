المهندسين: الهيئات العامة لثلاث شعب هندسية ستعقد اليوم

الوكيل الإخباري - قال أمين عام نقابة المهندسين الأردنيين المهندس علي ناصر، إن الهيئات العامة لثلاث شعب في نقابة المهندسين وهي (الهندسة المدنية، هندسة الميكانيك، وهندسة المناجم والتعدين) ستعقد اليوم الخميس.

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وأضاف أن الاجتماع يأتي لمناقشة التقارير السنوية للشعب المذكورة للأعوام 2020، 2021، ووضع السياسة العامة لمجالس الشعب للعام 2022، ومناقشة أمور ممارسة المهنة المتعلقة بأقسام وفروع الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتسمية اللجان المشرفة على الانتخابات.



ولفت المهندس ناصر إلى أن عضو الهيئة العامة للشعبة هو العضو المسدد للرسوم السنوية المستحقة للنقابة لسنة الاجتماع (2022)، وما قبلها من السنوات قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق اجتماع الهيئة العامة الفعلي للشعبة.



وأشار إلى أن اجتماعات الهيئات العامة ستبدأ في تمام الساعة الثالثة من يوم الخميس.



