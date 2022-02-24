الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

الأزمات : عودة 92 أردنياً من أوكرانيا بينهم 22 طالباً

موجة نزوح جماعي من كييف بسبب القصف الروسي

الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي القادم

مستو: أوكرانيا أوقفت تشغيل جميع رحلات الطيران المدنية

اجتياح بري روسي لاوكرانيا و مقتل أكثر من 40 جنديا وإصابة العشرات

الأردن: نتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا

عقل: مع ارتفاع النفط عالمياً تثبيت الاسعار محلياً لن يكون حلاً

العثور على طفلة رضيعة داخل بئر مهجورة في إربد

الخارجية تنشر أرقام التواصل الساخن للأردنيين في أوكرانيا‬⁩

تجارة عمان تطالب بالعودة للقوائم الاسترشادية في قطاع الألبسة

الخميس، 24-02-2022 11:29 ص

المهندسين: الهيئات العامة لثلاث شعب هندسية ستعقد اليوم

23622322_918381241643241_2425739857030885869_n


الوكيل الإخباري - قال أمين عام نقابة المهندسين الأردنيين المهندس علي ناصر، إن الهيئات العامة لثلاث شعب في نقابة المهندسين وهي (الهندسة المدنية، هندسة الميكانيك، وهندسة المناجم والتعدين) ستعقد اليوم الخميس.

اضافة اعلان

 

وأضاف أن الاجتماع يأتي لمناقشة التقارير السنوية للشعب المذكورة للأعوام 2020، 2021، ووضع السياسة العامة لمجالس الشعب للعام 2022، ومناقشة أمور ممارسة المهنة المتعلقة بأقسام وفروع الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وتسمية اللجان المشرفة على الانتخابات.


ولفت المهندس ناصر إلى أن عضو الهيئة العامة للشعبة هو العضو المسدد للرسوم السنوية المستحقة للنقابة لسنة الاجتماع (2022)، وما قبلها من السنوات قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق اجتماع الهيئة العامة الفعلي للشعبة.


وأشار إلى أن اجتماعات الهيئات العامة ستبدأ في تمام الساعة الثالثة من يوم الخميس.

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2022-02-24 at 12.47.19 PM

النجار: نركز على حماية المياه الجوفية

1 (51)

الأزمات : عودة 92 أردنياً من أوكرانيا بينهم 22 طالباً

WhatsApp Image 2022-02-24 at 12.26.03 PM (1)

الكسبي يزور مشروع براحة الجنوب في قطر

طط

مستو: أوكرانيا أوقفت تشغيل جميع رحلات الطيران المدنية

52740_large

استمرار دوام الاستهلاكية المدنية الجمعة

62104615423604077d6910f1

الأردن: نتابع بقلق تطورات الأوضاع في أوكرانيا

أخبار متعلقة
أحمد-سمارة-الزعبي

نقيب المهندسين يعلق على انتخابات فروع النقابة

357727_55_1645131203

الردايدة رئيسا لفرع مهندسي إربد

620fcc76c2f3e

إغلاق الصناديق في انتخابات فروع نقابة المهندسين ونسبة الاقتراع 47%

ببببب

المهندسين تدين الاعتداءات المتكررة على حي الشيخ جراح

image (5)

فوز رؤساء فروع نقابة المهندسين في العقبة ومأدبا ومعان بالتزكية

M63A0051

التبليغ عن أكثر من 13 ألف إصابة عمل عبر خدمة المعالجة الطبية الفورية