السبت 18-11-2023
الوكيل الاخباري
 

تعيين جزائري مبعوثا شخصيا لغوتيرش إلى السودان

السفير القهيوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإرتيري

عودة خدمات الاتصالات جزئيا في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة

أبو عبيدة يكشف ما يحدث على أرض المعركة

الجنائية الدولية: خمس دول تطلب تحقيقا في جرائم الحرب الإسرائيلية

أبو عبيدة يكشفُ عن ضربات مزلزلة ضد جنود الاحتلال

المهندسين تشيد بقرار الأردن بشأن اتفاقية الطاقة والمياه مع إسرائيل

العفو الدولية: التهجير القسري لسكان غزة جريمة حرب

دعوة لإحياء فكرة الجيش الشعبي في الاردن

دخول 17 ألف لتر من الوقود لصالح الاتصالات في قطاع غزة

عاجل

أبو عبيدة يكشفُ عن ضربات مزلزلة ضد جنود الاحتلال

الجمعة، 17-11-2023 10:55 م

المهندسين تشيد بقرار الأردن بشأن اتفاقية الطاقة والمياه مع إسرائيل

3



الوكيل الاخباري - رحبت نقابة المهندسين الأردنيين بتصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، التي أكد فيها عدم نية الأردن توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وأوضح نقيب المهندسين ورئيس مجلس النقباء، المهندس أحمد سمارة الزعبي في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن النقابة قامت سابقا بتشكيل لجنة فنية لدراسة وتطوير بدائل وطنية لتلبية احتياجات المملكة من المياه والطاقة، من دون الحاجة للتعاون مع الاحتلال.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

السفير القهيوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإرتيري

10202021134425317528015

دعوة لإحياء فكرة الجيش الشعبي في الاردن

1

انطلاق فعاليات مؤتمر قيادات تربوية واعدة لبيئة صفية أمنة

الصفدي 2

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره المغربي

main_image6553ba2457e1b

كندا تعرب عن قلقها إزاء إصابة أردنيين بهجوم قرب المستشفى الميداني الأردني بغزة

1700225289270

الصفدي يشارك بالدورة الـ 19 لحوار المنامة

أخبار متعلقة
1020231517326794364308

نقابة الصحفيين تنعى الزميل الصحفي صالح القلاب

1

وزير الخارجية يلتقي نظيرته الإندونيسية

10202323232354531405029

الصفدي يلقي كلمة المجموعة العربية بمجلس الأمن

الصفدي 2

وزير الخارجية ونظيره العُماني يجريان مشاورات هاتفية حول غزة

32023892624384609446

الصفدي يكشف سبب الغاء قمة عمان الرباعية

الصفدي 2

وزير الخارجية: أولوية الأردن توقف الحرب بشكل فوري