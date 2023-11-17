المهندسين تشيد بقرار الأردن بشأن اتفاقية الطاقة والمياه مع إسرائيل



الوكيل الاخباري - رحبت نقابة المهندسين الأردنيين بتصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، التي أكد فيها عدم نية الأردن توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان



وأوضح نقيب المهندسين ورئيس مجلس النقباء، المهندس أحمد سمارة الزعبي في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن النقابة قامت سابقا بتشكيل لجنة فنية لدراسة وتطوير بدائل وطنية لتلبية احتياجات المملكة من المياه والطاقة، من دون الحاجة للتعاون مع الاحتلال.