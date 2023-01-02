المواصفات تباشر الإشراف على تعديل سعر الكاز

الوكيل الاخباري - باشرت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة الليلة الإشراف على تعديل سعر الكاز في محطّات المحروقات، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتجميد الضريبة المفروضة على مادة الكاز.



وقالت المدير العام المهندسة عبير بركات الزهير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر المؤسسة ستشرف على تعديل سعر مادة الكاز في جميع محطّات المحروقات بالمملكة البالغ عددها 706 .



وأضافت المهندسة الزهير أن هذه الكوادر المدربة والمؤهلة تقوم بهذا العمل بشكل دوري مع كل تعديل على المحروقات بحيث تكون الأسعار قد عُدِّلت بحلول صبيحة يوم غد الثلاثاء.



وتواصل فرق المؤسسة جولاتها التفتيشية للتحقق من صحة قياس مضخات الوقود وجودته والتأكد من عدم خلط نوعين من المحروقات أو خلط إحداها مع الماء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقا لقانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 وتعديلاته والتعليمات الصادرة عنه.

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