الخميس 12-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

وزارة المالية : الدين الحكومي يصل إلى 29.8 مليار دينار

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

شهيد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قباطية بجنين

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

تهنئة محمد العوران بتعيينه مساعدًا لمدير ضريبة الدخل

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

الخميس، 12-01-2023 12:16 م

المواصفات تكشف الإجراءات المتبعة في حال خلط المشتقات النفطية بالخطأ

73c114d0-بنزين


الوكيل الإخباري - أوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية الإجراءات المتبعة في حال خلط المشتقات النفطية بالخطأ.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة على موقعها الإلكتروني، إنه يجب التوقف مباشرة عن بيع المشتقات النفطية للمستهلكين.

وأضاف أنه يتم سحب كمية الخزان المخلوط وتنظيف الخطوط لضمان عدم خلط المشتقات النفطية لاحقا، ومن ثم إعادة تكرير المادة في شركة مصفاة البترول.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يتم أخذ عينة بعد عملية التنظيف لمطابقتها للمواصفة/ القاعدة الفنية للمادة.

وبيّنت أنه بعد التحقق من مطابقة المشتقات النفطية للمواصفة فإنه يتم استئناف عملية البيع للمستهلكين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12023318269253210129

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

كورونا 6

الصحة : 1.85% نسبة فحوصات كورونا الإيجابية

120239151920607267048

توقيف مأمور مستودع أعلاف وشعير 15 يومًا متهم بالاختلاس

1

تدهور قلاب داخل نفق الشعب - صور

120234202441110860205

التعليم العالي : إعلان نتائج المنح والقروض - رابط

r

الأمير الحسن يرعى إطلاق نتائج دراسات قطاعية بالزراعة وإمدادات الكهرباء والطاقة المتجددة

أخبار متعلقة
0L5A0226

الجمارك تدعو هؤلاء لتسديد مبالغ مستحقة - أسماء

Lf9PHSUnycaw8errHqMoHaZ145sQVD9eQsXSAIKm

صدور إرادات ملكية سامية (تفاصيل)

صاروج-901

اجتماع حكومي لبحث مقترحات حول النقل وأسعار المحروقات

1670933082427

محاضرة في اليرموك حول العمل التطوعي

1670925664672

قرار قضائي يعيد 250 ألف دينار لصندوق نقابة المعلمين

171401_888

عين على القدس يسلط الضوء على وقفية المصطفى لختم القرآن الكريم في الأقصى