المواصفات تكشف الإجراءات المتبعة في حال خلط المشتقات النفطية بالخطأ

الوكيل الإخباري

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- أوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية الإجراءات المتبعة في حال خلط المشتقات النفطية بالخطأ.وقالت المؤسسة على موقعها الإلكتروني، إنه يجب التوقف مباشرة عن بيع المشتقات النفطية للمستهلكين.وأضاف أنه يتم سحب كمية الخزان المخلوط وتنظيف الخطوط لضمان عدم خلط المشتقات النفطية لاحقا، ومن ثم إعادة تكرير المادة في شركة مصفاة البترول.وأشارت المؤسسة إلى أنه يتم أخذ عينة بعد عملية التنظيف لمطابقتها للمواصفة/ القاعدة الفنية للمادة.وبيّنت أنه بعد التحقق من مطابقة المشتقات النفطية للمواصفة فإنه يتم استئناف عملية البيع للمستهلكين.