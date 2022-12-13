محاضرة في اليرموك حول العمل التطوعي

الوكيل الإخباري - أكدت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان نسرين قطامش، أن انخراط طلبة الجامعات في العمل التطوعي هو الطريق الأفضل والأكثر فاعلية لاكتساب الخبرات العملية والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، ما ينعكس إيجابا على وجود جيل من الشباب الجامعي المؤهل والمدرب لقيادة المستقبل وتحقيق المزيد من التنمية والإنجاز.

اضافة اعلان



وقالت خلال محاضرة في جامعة اليرموك حول "العمل التطوعي"، إن التطوع لخدمة الآخرين وبث روح الأمل والتفاؤل في حياتهم يعد أحد الركائز الأساسية لنجاح الأفراد والمؤسسات، وأن نهج التطوع لخدمة مرضى السرطان ودعمهم لمقاومة المرض والتغلب عليه، كان الركيزة الأساسية لنجاح عمل مؤسسة الحسين للسرطان واستمرار مسيرتها حتى اليوم.



وعرضت قطامش لبرامج عمل المؤسسة وإنجازاتها في مجال علاج مرضى السرطان ونسب الشفاء، وخطة الدعم النفسي والمتابعة الصحية التي توفرها للمرضى.



وضمن قصة نجاح وتحد، قدم الشاب أسامة، وهو طالب هندسة كهربائية في الجامعة الأردنية، تجربته في مكافحة مرض السرطان والتغلب على هذا المرض.



بدوره، ثمن عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور محمد ذيابات، دور المؤسسة والمركز الإنساني والطبي في علاج مرضى السرطان والتخفيف من معاناتهم ودعمهم.