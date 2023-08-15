الثلاثاء 15-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

رئيس النيابة العامة يصدر أمرا بشأن نتائج التوجيهي

الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير

تعرّف على رابط صدور نتائج التوجيهي 2023 في الأردن

الخرابشة يدعو لمواكبة التحول الطاقي لتخفيف تكلفة الاستهلاك

أبو حماد: تراجع صادرات الخضار والفواكه للخارج بنسبة 30%

"نقيب تجار القرطاسية": الإقبال ضعيف وغير ملحوظ بسبب تغول القطاعات الأخرى

المعايطة: نحن في حرب يومية مع تجار المخدرات

حادث تصادم بين 11 مركبة في عمان دون اصابات بشرية

لطفلة 4 شهور .. إجراء عملية لأول مرة في المملكة بمستشفى البشير

الثلاثاء، 15-08-2023 03:44 م

المواصفات تمنح "علامة الجودة" و "حلال" لعدد من الشركات

WhatsApp Image 2023-08-15 at 15.34.29


الوكيل الإخباري- أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير، سعي المؤسسة الدؤوب نحو فتح الأسواق أمام الصّادرات الوطنيّة وزيادة مجالات منح شهادات المطابقة للمنتجات بما يسهم في تذليل العقبات أمام المصدّرين والمنتج الأردني في الأسواق العالميّة.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال تسليم المهندسة الزّهير اليوم الثلاثاء شهادات "علامة الجودة الأردنيّة" و "حلال" لـخمس شركات أردنيّة اجتازت متطلّبات الحصول على هذه الشّهادات، حيث تفيد شهادة علامة الجودة الأردنيّة بأن المنتجات تحقق متطلبات أعلى فنياً من متطلبات المواصفات القياسية، بينما تفيد شهادة وشعار حلال بأن المنتجات تحقق متطلّبات الشّريعة الإسلاميّة ومتطلبات الصحة والسلامة للاستهلاك البشري ومتطلبات المواصفة الخاصة بها، بالإضافة إلى الزامية تطبيق نظام للإدارة يلبي متطلبات المواصفات القياسية الدولية للحصول على كلا الشهادتين. 


من جانبها أشادت الشّركات الحاصلة على الشّهادات بالمهنيّة العالية التي تتبعها المؤسسة في تقييم المصانع والمنتجات، وأكدت على أهميّة الحصول على مثل هذه الشّهادات في زيادة الثقة بالمنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها محلياً وخارجياً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64db837f5ba80

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

exFNOhx7qMjwr7nEybVZOvUBPtuCSQQC1R14PNTI

رئيس النيابة العامة يصدر أمرا بشأن نتائج التوجيهي

6382771441596068064

الحنيطي يزور مديريتي سلاح الهندسة الملكي والتموين والنقل الملكي

df3a607155a5d5c4044ea162495c1bdd

إطلاق برنامج حول تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية

64db74880bac2

الملك: مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير

1 (36)

تاركاً خلفه زيه المدرسي وحقيبته .. تفاصيل مدمية ترويها والدة الطفل امير بعد وفاته بحادث دهس