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الإثنين، 22-08-2022 03:27 م

المواصفات تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحّة

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الوكيل الاخباري- رعت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير حملة التبرع بالدم التي نظمها فريق المسؤولية المجتمعية في المؤسسة بالتعاون مع مديرية بنك الدم بوزارة الصحة.

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وجاءت الحملة ضمن نشاطات فريق المسؤولية المجتمعية ترسيخًا لثقافة متأصلة في المجتمع لدى المواطنين وذلك لكونه مبادرة حضارية تسهم في إنقاذ حياة آلاف من المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى نقل الدم، بالإضافة إلى ان التبرع بالدم ينمح المتبرع شعوراً بالحيوية والنشاط والشعور الحقيقي بالسعادة والفخر للمساهمة في إنقاذ حياة عدد كبير من المرضى.


وشهدت الحملة إقبالاً واسعاً من موظفي وموظفات المؤسسة الذين عبّروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الجهد الوطني والإنساني.

 




 

 


 

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