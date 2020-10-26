المواصفات: ضبط 4337 وصلة كهربائية ونقَّاصة مخالفة

الوكيل الإخباري - ضبطت مؤسسة المواصفات والمقاييس 4337 وصلة كهربائية ونقَّاصة مخالفة، خلال جولات تفتيشية نفذتها اليوم الاثنين، للمحافظة على سلامة الأفراد والمنشآت من خطر المنتجات المخالفة، وحررت 24 مخالفة بحق من يعرضها للبيع.

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وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الاثنين، إن كوادرها التفتيشية كثّفت جولاتها على الأسواق ضمن خططها التفتيشية، للكشف على الوصلات والنقّاصات والتحويلات الكهربائية، وزارت 149 موقعاً تجارياً والتأكد من 407 منتجات مختلفة.



وأضاف البيان أن المؤسسة تقوم بالرقابة الدورية والمستمرة على ما يجري استيراده من الوصلات الكهربائية من خلال سحب العينات من المعاملات الجمركية وإرسالها للفحص للتأكد من مطابقتها للمواصفات الأردنية.



يذكر أن أبرز المخالفات في الوصلات الكهربائية تتعلق بكون مساحة المقطع العرضي لكيبل التغذية أقل من الحد المسموح به في المواصفات القياسية الأردنية ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة أسلاك التوصيل وإمكانية نشوب الحريق.

يشار إلى أنَّ الجولات التفتيشية مستمرة على مدى العام، ويجري تكثيفها مع بداية موسم الشتاء وزيادة الطلب على الوصلات الكهربائية لاستعمالها للمدافئ الكهربائية وغيرها من الأجهزة المنزلية التي تتطلب حملاً كهربائياً عالياً في بعضٍ منها، ما يستدعي وجود وصلات بمواصفات محددة تضمن سلامة الأفراد والمنشآت بشكلٍ عام.



