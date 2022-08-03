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الأربعاء، 03-08-2022 10:12 ص

المواصفات والمقاييس: 13507 كغم كمية السبائك الذهبية المستوردة خلال 7 أشهر

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

 

كشفت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس، اليوم الأربعاء كمية المصوغات الذهبية المستوردة منذ بداية العام الحالي ولغاية 31/7/2022.

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وقالت لـ"الوكيل الإخباري" إن كمية السبائك الذهبية المستوردة في عام 2022 بلغت (13507) كغم.

 

وبينت أن كمية السبائك المستوردة أكبر من العام الماضي حيث أن في عام 2021 بلغت (5026) كغم.

 

 

وأضافت أن كمية المصوغات الذهبية والمسكوكات المستوردة في عام 2022 بلغت (3371) كغم بينما في عام 2021 بلغت (2650 ).

 

وبين تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، فقد ارتفعت قيمة الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 111.7%.

 

 

 

 

 

 



 


 




 

 


 

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