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الأربعاء، 08-03-2023 11:11 م

الموافقة على 2200 عداد منزلي لشحن المركبات الكهربائية

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الوكيل الاخباري - منحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أكثر من 2200 موافقة لعداد منزلي لغايات شحن المركبات الكهربائية موزعة في مختلف أنحاء الأردن، وفقا للناطقة باسم الهيئة تحرير القاق.

وقالت القاق في تصريحات صحفية إنّ الهيئة تحاول مواكبة الزيادة الكبيرة في استخدام المركبات الكهربائية من قبل المواطنين ومحاولة اتاحة أكبر عدد ممكن من المركبات في مختلف مناطق المملكة لتشجيع القطاعات والقطاع الحكومي على استخدام المركبات.

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