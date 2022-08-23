المياه : أولويتنا إنجاح جهود خفض الفاقد المائي

الوكيل الاخباري - قال أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة إن أولوية الوزارة ترتكز حاليا على إنجاح جهود خفض الفاقد المائي، والحد من الاعتداءات المتكررة على مصادر المياه، ومحاسبة كل من يحاول العبث بشبكات المياه أو استخدامها بطريقة غير مشروعة.



جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، عددا من أحياء ومناطق قصبة السلط، للاطمئنان على سير التزويد المائي واستكمال مشروع إعادة الأوضاع في عدد من الأحياء.



وأشار، خلال اطلاعه على خطط إدارة مياه البلقاء لتحسين التزويد المائي واستكمال بعض المشاريع، إلى أن الجهود المبذولة تبعث على الطمأنينة برغم التحديات المائية، خاصة وأن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الشكاوى الواردة من قصبة السلط، وبقية المناطق فيما يتعلق بالتزويد المائي وكسور الشبكات.



وأشاد البطاينة بالإجراءات الفاعلة والسريعة المتخذة، بالتعاون مع محافظ البلقاء وبلدية السلط، وسرعة استجابة إدارة مياه البلقاء لملاحظات المواطنين كافة، داعيا إلى استمرار سياسة الباب المفتوح، والعمل على مدار الساعة لمتابعة ملاحظات المواطنين والاستجابة السريعة لها.



ودعا إلى استكمال جهود حملة الحد من الاعتداءات، خاصة وأن عدد المخالفات التي ضبطت منذ بداية العام الحالي أكثر من 201 اعتداء في مناطق السلط ولواء عين الباشا، وهو ما يقلل من انتظام وصول المياه في بعض الأحيان للمناطق.

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