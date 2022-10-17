المياه: إصدار فواتير المياه شهريا سيخفض قيم الفواتير

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة أن إصدار فواتير المياه شهريا سيقلل الكلف وقيم الفواتير على المشتركين.وقال سلامة في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن الفواتير الشهرية ستكون اقل كلفة وذلك لانتقال المشترك من الشرائح الأعلى إلى الشرائح الدنيا وبالتالي فإن الكلف ستنخفض بشكل ملموس.وأضاف أن الوزارة قامت بإجراء دراسة تبيّن فيها انخفاض الكلف على المشتركين، فيما رفض الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي.وأشار سلامة إلى أن الهدف من تطبيق إصدار الفواتير بشكل شهري هو تقليل فاقد المياه وملاحظته فور حدوثه وليس الانتظار لمدة 3 أشهر كما هو معمول به حاليا.وبيّن أنه سيكون هناك فترات سماح قبل فصل الخدمة عن المشتركين، كما يجري في فواتير الكهرباء حيث تتضمن بنود الفاتورة وجود مدة زمنية محددة قبل فصل الخدمة في حال التخلف عن الدفع وتراكم الفواتير.وكانت كشفت وزارة المياه والري عن وجود توجه رسمي لإصدار فواتير المياه شهريا بدلا من الفواتير (الربعية / 3 شهور) وذلك اعتبارا من بداية العام القادم 2023.