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الأربعاء، 05-06-2024 04:17 م

المياه تتسلم آليات ومعدات من الوكالة الألمانية

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الوكيل الإخباري - تسلمت وزارة المياه والري من الوكالة الألمانية، اليوم الأربعاء، عددا من الآليات والمعدات لخدمة 165 ألف مشترك في شبكة مياه الصرف الصحي.

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وبحسب بيان للوزارة، قال أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، بحضور تريفور سيرجو من الوكالة الألمانية، إن المعدات والآليات الجديدة تسهم في رفع سوية عمل الصيانة الدائمة لشبكات الصرف الصحي وديمومتها، وستخدم 11 محطة تنقية في جميع مناطق اختصاص شركة مياه اليرموك، وتوفير المياه المعالجة وفق أعلى المواصفات لتزويد الزراعات المقيدة وتوفير فرص عمل ورفع مستوى البيئة.


وأضاف خلال إطلاق مركز الصيانة الموحد لقطاع الصرف الصحي في شركة مياه اليرموك، أن إنشاء مركز الصيانة الجديد جاء بهدف الحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى البيئة وحماية المياه الجوفية ورفع مستوى البيئة.


وأشار إلى أن إنشاء المركز يأتي في إطار التعاون المستمر بين الوزارة وسلطة المياه والمؤسسات الألمانية المانحة والتمويلية، بهدف إيجاد حلول دائمة للبيئة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المستضيفة للجوء السوري.


وأعرب عن امتنانه وتقديره للحكومة والمؤسسات الألمانية المانحة على دعمها المستمر لقطاع المياه، مؤكدا استمرار التعاون مع الجهات التمويلية وخاصة الألمانية لتوفير مزيد من الدعم لتنفيذ مشاريع جديدة في مختلف المناطق .

 




 

 


 

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