المياه تردّ على معلومات تتحدث عن استهلاك 3 مزارع لـ100 مليون م3 من مياه الديسي سنوياً

الوكيل الاخباري - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة المعلومات التي تحدثت بها المتخصصة في قضايا المياه والبيئة منى هندية عن وجود 4 مزارع تستهلك 100 مليون متر مكعب من مياه حوض الديسي سنوياً.

وقال سلامة لـ"الوكيل الاخباري" إن تلك المعلومات غير دقيقة، مؤكداً أن هناك مشاريع زراعية موجودة حاليا تقوم باستثمارات زراعية تتبع لشركة واحدة، لديها (27) بئراً مرخصاً منها (21) بئراً عاملاً ويوجد عليها عدادات مياه ويتم متابعتها وأخذ القراءات دورياً.

وأشار إلى أن الشركات الأخرى وعددها (3) شركات هي شركات حكومية ولم تباشر عملها بعد حتى الآن.

وبين سلامة أن كميات المياه المستخرجة من كافة الآبار في المنطقة لا تزيد على (25) مليون م/3 سنويا ويتم محاسبتها واستيفاء اثمان المياه أولا بأول.

ودعا إلى توخي الدقة والموضوعية والتأكد من المعلومات التي يتم تداولها من مصادرها الرسمية.

وكانت الخبيرة في شؤون المياه والبيئة منى هندية، قالت إن نحو (3 -4) مزارع في الأردن تستهلك 100 مليون متر مكعب من مياه الديسي سنويا، أي بمقدار مساوٍ لحاجة الأردنيين من مياه الشرب.

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ولفتت هندية خلال حديثها لبرنامج صوت المملكة ،الثلاثاء الفائت، أن هذه المياه التي تُورّد لدى المزارع صالحة للشرب، وبالتالي لا يجب استخدامها للزراعة، مشيرة إلى أن وزارة المياه والري على علم ودراية بذلك.



وحددت هندية مشاكل قطاع المياه في المملكة بمجموعة من الأسباب؛ أولها أنه لا يوجد أولها أنه لا يوجد تمويل للمشاريع المائية الكبرى كمشروع الناقل الوطني، كما أن هناك سوء في الإدارة وغياب للخبرات لدى وزارة المياه والري.



