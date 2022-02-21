بلدية السرحان تردم 12 بئرا مهجورة

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة بلدية السرحان ناصر الرواشدة إن اللجنة المختصة في البلدية وبالتعاون من الجهات المشتركة في المنطقة ردمت 12 بئرا مهجورة، في جميع مناطق البلدية، حفاظا على سلامة المواطنين وذويهم.

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وأضاف، اليوم الاثنين، أن البلدية قامت بالتعاون مع المواطنين بحصر الآبار المهجورة في مناطق البلدية، والتي أسهمت بردم 12 بئرا، لافتا إلى أن العمل جار لحصر أعداد أخرى من الآبار القديمة والمهجورة، ولا سيما أن بلدية السرحان تعد الأولى على مستوى محافظة المفرق في عملية ردم الآبار القديمة والمهجورة.



وبين الرواشدة أنه تم حصر 7 آبار أخرى قديمة ومهجورة في مناطق القضاء، لافتا إلى أنه سيتم ردمها خلال الأسبوع المقبل.



ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حفرة أو بئر مهجورة يشكل وجودها خطرا على السلامة العامة ليصار إلى طمرها وإجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من خلال الاتصال على الأرقام التالية :0776625160 ، 0777145867، 0779795986.