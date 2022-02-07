بلدية الظليل تردم 3 آبار مياه مهجورة ومكشوفة

الوكيل الاخباري

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- قامت بلدية الظليل بالتنسيق مع مديرية قضاء الظليل وسلطة مياه الظليل وكوادر بلدية الظليل بردم آبار مياه عدد (3) كانت مكشوفة وتشكل خطراً على حياة السلامة العامة.وقال رئيس لجنة البلدية منجد القاضي إن الآبار التي تم ردمها هي آبار مهجورة ولا جدوى منها، مشيرا إلى أنه تم وضع الإشارات التحذيرية في مواقعها والتواصل مع أصحابها تمهيدا لردمها بشكل نهائي كونها مهجورة.وأوضح أن احد الابار المهجورة التي ردمت تم بعد ابلاغ احد المواطنين، عن وجوده، حيث تم التنسيق مع سلطة المياه للقيام بردمهم لكونه يتبع لها.ودعا المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حفرة او بئر مهجور يشكل وجوده خطرا على السلامة العامة ليصار إلى طمرها واجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.