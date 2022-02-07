الإثنين 07-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا : 76 وفاة جديدة بكورونا

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

افتتاح بنك البذور المجتمعي في لواء القصر

الحكومة : لا إصدار لأوامر دفاع تتعلق بتعامل المنشآت مع المصابين بكورونا

كريشان يواصل اعتذاره عن اللقاء الأسبوعي مع المواطنين حتى إشعار آخر

والد الاعلامي بسام الرقاد في ذمة الله

سماع دوي انفجار قوي مجهول المصدر بالقرب من تل أبيب

قائمة بأسماء مراكز مطاعيم كورونا الثلاثاء

أكثر من 6 آلاف متلق لجرعة المطعوم الثالثة في جرش

الأردن يتسلم راية ضيف الشرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الإثنين، 07-02-2022 09:03 م

بلدية الظليل تردم 3 آبار مياه مهجورة ومكشوفة

8ed69fd701f81cdcb74ff131abe59b2f


الوكيل الاخباري - قامت بلدية الظليل بالتنسيق مع مديرية قضاء الظليل وسلطة مياه الظليل وكوادر بلدية الظليل بردم آبار مياه عدد (3) كانت مكشوفة وتشكل خطراً على حياة السلامة العامة.اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية منجد القاضي إن الآبار التي تم ردمها هي آبار مهجورة ولا جدوى منها، مشيرا إلى أنه تم وضع الإشارات التحذيرية في مواقعها والتواصل مع أصحابها تمهيدا لردمها بشكل نهائي كونها مهجورة.

وأوضح أن احد الابار المهجورة التي ردمت تم بعد ابلاغ احد المواطنين، عن وجوده، حيث تم التنسيق مع سلطة المياه للقيام بردمهم لكونه يتبع لها.

ودعا المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حفرة او بئر مهجور يشكل وجوده خطرا على السلامة العامة ليصار إلى طمرها واجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220223185517668935276

أمسية شعرية في منتدى الرصيفة الثقافي

وزارة الزراعة

افتتاح بنك البذور المجتمعي في لواء القصر

220221131632347845821

الحكومة : لا إصدار لأوامر دفاع تتعلق بتعامل المنشآت مع المصابين بكورونا

Emo_rTKWEAEhgkP

كريشان يواصل اعتذاره عن اللقاء الأسبوعي مع المواطنين حتى إشعار آخر

IMG_6316

قائمة بأسماء مراكز مطاعيم كورونا الثلاثاء

كورونا الوكيل

أكثر من 6 آلاف متلق لجرعة المطعوم الثالثة في جرش

أخبار متعلقة
61d0c6e3da908

إغلاق 8 منشآت لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

orhJFUeNpZ5vruCcB5AwYRhxt0a0FGlz1h7k2KzH

ولي العهد يشارك بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ

IMG_0800

التنمية تعمم على الجمعيات الخيرية حول جمع التبرعات

120228203413474486919

الخصاونة: بالفم المليء اتعهد ببقاء دعم فاتورة الكهرباء

97865

الهيئة البحرية تحذر أصحاب المراكب من الرياح

a0a5bbde-69f9-407c-a047-c7e0fe15172d_16x9_1200x676

اطلاق خدمات الجيل الخامس خلال أيام في المملكة