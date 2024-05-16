المياه تطلق حملة القرار - بإيدك

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة المياه والري / سلطة المياه حملة وطنية توعوية بعنوان (القرار - بإيدك) موجهه للقطاع النسائي، عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل المجتمعي ومؤسسات قطاع المياه.

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وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الحملة تهدف للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيدها واستخدامها بكفاءة عالية للمواطنين بشكل عام، والقطاع النسائي بشكل خاص من وجهة نظر دينية.



وأشار إلى أن جميع الديانات والشرائع الإلهية حثت على الحفاظ على المياه، مبيناً أن هدف الحملة خلق ثقافة وطنية مجتمعية للحد من السلوكيات الخاطئة فيما يتعلق باستخدام المياه وتبني ثقافة ترشيدها والحفاظ عليها.



وأضاف سلامة، أن سلطة المياه /شؤون الإعلام والاتصال تقوم بتدريب الواعظات على إلقاء المحاضرات حول وضع المياه في الأردن، وكيفية المحافظة عليها من خلال برنامج يهدف لتوعية آلاف السيدات، إضافة إلى عقد برامج تدريب السباكة للسيدات.