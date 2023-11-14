المياه تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وتحذر من تشكل السيول

الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ المتوسطة، واتخذت الإجراءات والاستعدادات كافة، من خلال جميع الإدارات في الاغوار.

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وقالت السلطة في بيان صحفي، إنه جرى تفعيل غرف الطوارئ، ورفع جاهزية الكوادر والاليات والمعدات، في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم، وفي كافة المديريات التابعة لها، وفي جميع مواقع السدود.



وبينت، أن خطة الطوارئ تأتي نظرا للتوقعات الجوية بتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وما يرافقها من هطول المطر وتشكل السيول في مجاري الأودية وارتفاع لمنسوب المياه.



وأكدت السلطة أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين ضمن أقصى درجات الاستجابة.