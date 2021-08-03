المياه: ضبط اعتداءات على ناقل مزود لفنادق البحر الميت

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا، ان كوادرها التفتيشية العاملة ووحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه نظمت حملة امنية ضبطت خلالها عدة اعتداءات على الخط الناقل الرئيسي قطر (300) ملم المزود لفنادق البحر الميت من الشونة.

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ويتمثل الاعتداء بسحب عدة خطوط بأقطار مختلفة لكل منها لسحب كميات كبيرة من المياه بطريقة مخالفة واستخدامها بشكل غير مشروع لتزويد مزارع وتعبئة برك وصهاريج مخالفة .



وبينت الوزارة ان الكوادر التفتيشية نفذت حملة لازالة الاعتداءات المخالفة على الخط الناقل بمرافقة أمنية حيث تم ضبط الاعتداءات بأقطار مختلفة تسحب مئات الأمتار يوميا وتمديدها عبر نفق أسفل الشارع لتزويد المزارع و البرك و تعبئة صهاريج مخالفة.



وتم ازالتها وحجز المضخات واعداد الضبوطات الخاصة بالوقائع المضبوطة لتحويلها للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

