المياه: ضبط 3 اعتداءات في مأدبا

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري، اليوم السبت، 3 اعتداءات في مأدبا تزود صهاريج بطريقة مخالفة.

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وبالتفاصيل قالت سلطة المياه إنه ضمن الجهود المتواصلة لحملة إزالة الاعتداءات على مصادر المياه في جميع مناطق المملكة فقد قامت كوادر سلطة المياه – وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع شركة مياهنا - مأدبا وبإسناد من مديرية الأمن العام بإزالة هذه الاعتداءات المتمثلة بسحب خطوط مياه لتزويد مزارع وتعبئة برك زراعية وبيع صهاريج مخالفة حيث تمت إزالة الاعتداءات وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.



وأشادت الوزارة بتعاون المواطنين الدائم وكافة الجهات لإنجاح جهودها، مؤكدة أن الاعتداء على أي من مصادر المياه هو جريمة.