المياه: ضبط 70 اعتداءً في الرصيفة

الوكيل الإخباري- أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا الزرقاء - وحدة الجودة وإدارة العمليات ومديرية خدمات الزبائن بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية وبأسناد من مديرية الامن العام عن ضبط ( 70) اعتداء على خطوط مياه رئيسية في منطقة لواء الرصيفة بطريقة مخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب .

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وبالتفاصيل فأنه وبناء على معلومات توفرت تم تنسيق حملة امنية بالتعاون مع الامن العام اسفرت عن ضبط (70) اعتداء في منطقة لواء الرصيفة تتمثل بسحب خطوط من خط رئيسي قطر 4 انش وسحب كميات مياه كبيرة حيث تم فصل الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة وتقدر كميات المياه بنحو 480 متر مكعب كل 24 ساعة .