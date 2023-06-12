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الإثنين، 12-06-2023 01:50 م

المياه: ضبط 70 اعتداءً في الرصيفة

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الوكيل الإخباري- أسفرت حملة نفذتها أجهزة وطواقم وحدة الرقابة الداخلية في سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا الزرقاء - وحدة الجودة وإدارة العمليات ومديرية خدمات الزبائن بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية وبأسناد من مديرية الامن العام عن ضبط ( 70) اعتداء على خطوط مياه رئيسية في منطقة لواء الرصيفة  بطريقة مخالفة تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب . 

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وبالتفاصيل فأنه وبناء على معلومات توفرت تم تنسيق حملة  امنية بالتعاون مع الامن العام اسفرت عن ضبط (70) اعتداء في منطقة لواء الرصيفة تتمثل بسحب خطوط من خط رئيسي قطر 4 انش  وسحب كميات مياه كبيرة حيث تم فصل الخطوط واعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة وتقدر كميات المياه بنحو 480 متر مكعب كل 24 ساعة .

 




 

 


 

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