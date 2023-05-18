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الخميس، 18-05-2023 01:43 م

إطلاق منصة تدريب إلكترونية لتطوير خدمات قطاع المياه

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الوكيل الإخباري - أطلقت سلطة المياه، اليوم الخميس، منصة تدريب إلكترونية لتطوير الخدمات المقدمة في قطاع المياه، وتعزيز الشراكة الفاعلة بين مؤسسات القطاع وتوفير الوقت والجهد.

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ويأتي إطلاق المنصة بحسب بيان صادر عن السلطة، بهدف تطوير خدمات التدريب في سلطة المياه وشركاتها لتواكب التطور التكنولوجي، حيث تتضمن تقديم خدمات تدريبية لكافة العاملين، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة للتدريب.


وقال أمين عام السلطة بالوكالة المهندس رامي أبو رواق، إن هذه المنصة تشكل نقلة نوعية في استراتيجيات التدريب، لأنها تتيح المحتوى التفاعلي لموظفي القطاع بما يحقق أعلى فائدة وبأقل وقت وتكلفة، وتوحيد الرؤية والمحتوى لمنصة التدريب بين السلطة وشركات المياه، وتوحيد العمليات والإجراءات لإدارة البرامج التدريبية بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة في قطاع المياه، والتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز واستكمال الخدمات المقدمة لهم.


وثمن أبو رواق، الدعم المتواصل من منظمة التعاون الألمانية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ودورهما في تمكين القطاع من مواجهة مختلف التحديات.


من جهته، أكد مساعد أمين عام السلطة للشؤون الإدارية عماد القطاونة، أن هذا النظام التفاعلي يشكل نقلة نوعية في برامج التدريب ويحقق أهداف سلطة المياه الاستراتيجية، وتطوير القدرات المؤسسية لقطاع المياه وبناء قدرات الموظفين وفقا لأحدث البرامج.

 




 

 


 

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