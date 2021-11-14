المياه: لا تغير على برنامج التوزيع مع وقف الضخ من الديسي

الوكيل الاخباري - تيماء عبيدات



أكد الناطق الاعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة، أن برنامج توزيع المياه للاسبوع القادم سيبقى كما هو ، ولن يطرأ اي تغيير على برنامج التوزيع للمناطق التي ستتأثر بايقاف ضخ الديسي.

اضافة اعلان



واشار سلامة في حديث لـ" الوكيل الاخباري" اليوم الاحد ، ان تزويد المياه سيعود كالمعتاد بعد الانتهاء من اعمال الصيانة لخط مياه الديسي ، داعياً المواطنين الى تخزين كميات كافية من المياه الاسبوع الحالي استعداداً لفترة الانقطاع .



وقال سلامة إن ايقاف ضخ مياه الديسي بغرض اعمل الصيانة سيبدأ اعتبارا من صباح الاحد القادم 21/11/2021 وحتى مساء الخميس 25/11/2021.



وستتأثر المناطق في كل من العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة على النحو التالي:



عمّان: الرابية، ام أذينه ،المدينة الرياضية، عرجان، طبربور، تلاع العلي، حي بركة ، جبل عمّان، الدوار الأول، الدوار الثاني، الدوار الثالث، اللويبدة، منطقة طارق، المنارة، حي عدن، الحرشة، الصالحية، النصر، نادي السباق، حي عالية، مناطق البيادر، دير غبار، الرونق، حي السهل، الجندويل، الكرسي ، شفابدران ،ابو نصير،ضاحية الأمير راشد، ضاحية الرشيد، الجبيهة، أم السماق، عبدون، دابوق، حي الفضيله ،خلدا،

مرج الحمام، الياسمين، البنيّات، المقابلين، وبعض أجزاء من صويلح، ناعور (البلد )، القويسمة ، العلكومية، نزهة سحاب، أبو علندا، أم نوارة، سحاب، الذهيبة الشرقية، الذهيبة الغربية، الفيصلية ، المستندة، العبدلية، خشافية الدبايبة، خشافية الشوابكة، إسكان المرقب ،الجويدة ،خريبة السوق ،الزهور ،اليادودة ،الحاتميه

اللبن ،الطنيب ،اسكان الرحمانية ،النقيرة ،البويضه ،ام بطمه ضاحية الحاج حسن ،قرية ابو صياح أجزاء من لواء الجيزة والاشرفية.



الزرقاء : المنطقة الغربية من الزرقاء ، أجزاء من لواء الرصيفة.