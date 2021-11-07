الأحد 07-11-2021
الوكيل الاخباري

مشاريع جديدة لتحسين الواقع التعليمي في معان

الأشغال: ٢٩ ٪؜ نسبة الانجاز بطريق الشحن الجوي- صور

ماضي : ٧٠ ٪؜ إشغال فنادق العقبة

إقرار نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لأمانة عمان

وزارة العمل تدعو للإبلاغ عن مخالفات الحد الأدنى الأجور

إدارة الأزمات ينفذ تمريناً وهمياً الإثنين

ما الحل لري مزروعات وادي الأردن إذا جف سد الملك طلال؟

الأردن يدين محاولة اغتيال رئيس العراق الكاظمي

وزارة الصحة تدعو مرشحين لإجراء مقابلات شخصية -أسماء

بلدية إربد لـ الوكيل: 4 غرف طوارئ رئيسية استعدادا لفصل الشتاء

الأحد، 07-11-2021 10:18 ص

ما الحل لري مزروعات وادي الأردن إذا جف سد الملك طلال؟

x90899.jpg.pagespeed.ic_._0zDr2DF2s


الوكيل الاخباري- قال الجيولوجي البروفيسور محمد الفرجات إن سد الملك طلال يزود حوالي 80% من المساحات والوحدات الزراعية لغايات الري في وادي الأردن، والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من سلتنا الغذائية وأمننا الغذائي، مؤكدا "لا نريد أن نشهد شحا في الخضار في الأسواق وجنونا في أسعارها مقابل إنخفاض العرض وزيادة الطلب".اضافة اعلان


وقال إنه هنالك 6 خطوات على وزارة المياه ووزارة الزراعة وجمعيات المزارعين وسلطة وادي الأردن التعاون لتنفيذها:

١- تحويل جزء من حصة الضخ اليومية من مياه ناقل الديسة عمان إلى السد، وهذا لن يؤثر كثيرا بسبب دخول الشتاء وقلة الطلب المنزلي على المياه، وكذلك بسبب تدني الموسم السياحي في عمان وقلة طلبه على الماء، يقابل ذلك رفع كميات الضخ من المصدر (آبار الديسة).

٢- يطلب من الأهالي في عمان والزرقاء تخفيف إستعمال المنظفات بأنواعها، لتمكين زيادة كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي في محطة الخربة السمراء، والتي تغذي السد.

٣- يتم وضع خطة لشراء الماء من الآبار الخاصة في وادي الأردن لتزويد بقية المزارعين.

٤- يطلب من مزارعي وادي الأردن الترشيد بعملية الري ما أمكن، وإدارة مزارعهم لتتمكن من التعايش مع الوضع المؤقت.

٥- يطلب من المزارعين في بقية أنحاء المملكة زيادة وتنويع الإنتاج الزراعي، تحسبا لأزمة في إنتاج وادي الأردن.

٦- وضع خطة تعافي وإسناد لمزارعي وادي الأردن الذين تشكل الزراعة مصدر دخلهم.

وأضاف الفرجات أنه قبل كل شيء فإن رحمة الله تعالى واسعة، ونساله تعالى الغيث لطفا بنا وبأحوالنا وبأطفالنا وزرعنا ولطفا بحلالنا ولطفا بكل مخلوقاته، إنه كريم سميع مجيب الدعاء.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
مؤتة

مذكرة تفاهم بين شركة الكهرباء وجامعة مؤتة

طفل

مشاريع جديدة لتحسين الواقع التعليمي في معان

d36db7a1-0b27-4f13-a013-6ab7b45848c9

الأشغال: ٢٩ ٪؜ نسبة الانجاز بطريق الشحن الجوي- صور

185128_41_1507100040

المدن الصناعية تدعو لمزيد من الحوافز لتشجيع بيئة الاستثمار

f40bc2e2-467a-480f-b13e-72b5e0c13680

ماضي : ٧٠ ٪؜ إشغال فنادق العقبة

43484fadbc3fe4850e50b58aa57eecd9

إقرار نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لأمانة عمان

أخبار متعلقة
fruits

السوق المركزي يحدد أسعار بعض انواع الخضار

5cee693f-aa45-443d-9eab-d4d6b2464b3a

الحكومة تطلق الحملة الوطنية التوعوية المائية لطلبة المدارس

medium

3283 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي

9202119123722517321098

وزارة المياه : تخزين المياه في السدود الأقل منذ سنوات عديدة

5228

الحسين للسرطان: 13 ألف مصابة بسرطان الثدي في الأردن

PHiDz5us0Iddtkp4MUGiGKa4qcOwICXJnOzPW4NN

السيطرة على تغير بنوعية المياه في عمان