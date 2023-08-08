المياه والأوقاف تعقدان دورة سباكة للمؤذنين

الوكيل الإخباري - عقدت وزارة المياه والري/ سلطة المياه شؤون الاعلام والاتصال ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دورة سباكة لمؤذني المساجد بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)/ مشروع الصرف الصحي والنظافة للملايين وبحضور مدير مديرية اوقاف عمان الثانية الدكتور فراس أبو خيط ومدير مديرية الطاقة والمياه بوزارة الاوقاف المهندس اشرف البطوش ومدير الاعلام بسلطة المياه ناجح الشمالي والمهندس علاء أبو علي من GIZ.



ويأتي عقد هذه الدورات تنفيذا لخطة التدريب المستمرة لوزارة المياه والري /سلطة المياه شؤون الاعلام والاتصال واستكمالاً لسلسلة البرامج التدريبية لمختلف المؤسسات الوطنية من اجل تثقيف المجتمع وترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، حيث تم تدريب (25) خمس وعشرون مؤذنا بالمساجد على اعمال السباكة وصيانة مرافق المياه وتزويدهم بالمعدات اللازمة.

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وأكد مساعد الأمين العام لشؤون الاعلام عمر سلامة على أهمية التشارك بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في مواجهة تحديات شح المياه في الأردن، خاصة مع وزارة الأوقاف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي للوصول إلى الهدف المرجو في ترشيد الاستهلاك للمياه.



وأضاف ان المتدربين خضعوا لتدريب مكثف ومتميز على أيدي فنيين وخبراء متخصصين في مجال السباكة لغاية اعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم على أكمل وجه.



من جهته بين الدكتور فراس أبو خيط ان هناك تحديا يواجه الأردن في ملف المياه ما يتطلب التشارك بين المؤسسات الوطنية من اجل تثقيف المجتمع وترشيد استهلاك المياه، مثمنا دور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على جهودها في تدريب المؤذنين بالمساجد على اعمال السباكة وصيانة مرافق المياه وتزويدهم بالمعدات اللازمة للقيام بدورهم المنوط بهم إضافة الى دورهم في التوعية بقضايا المياه والصرف الصحي والنظافة في المجتمع.