"المياه" تشارك بعقد دورة عن مهارات الاتصال وإدارة الاجتماعات

الوكيل الإخباري - عقدت اللجان الحوارية بمنطقتي سيحان في السلط، وصيدور في إربد، بالتعاون بين وزارة المياه والري ممثلة بإدارة شؤون الإعلام والاتصال، ومشروع المشاركة المجتمعية لتحسين العلاقة بين مقدمي المياه واستخدامها PRM، دورة تدريبية للعمل على رفع كفاءة وقدرات اللجان الحوارية في إدارة الحوار والوقت.

اضافة اعلان



ووفق بيان صادر عن وزارة المياه والري، اليوم الأحد، أكد المساعد لشؤون الإعلام عمر سلامة، أهمية إقامة هذه الدورات بالتعاون مع الشركاء والمجتمع المحلي التي من شأنها تعزيز التواصل وتفعيل مهارات الاتصال خاصة في القضايا والمواضيع المهمة، كذلك توفير الوقت والجهد اللازمين لفهم المعلومة أو الفكرة، وإيصالها للفئة المستهدفة ومتلقي الخدمة.



من جهته، ثمن مدير مشروع المشاركة المجتمعية لتحسين العلاقة بين مقدمي المياه واستخدامها PRM المهندس سمير عبد الجبار والمنفذ من قبل التعاون الدولي GIZ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية pmz، ثمّن دور وزارة المياه والري/ سلطة المياه، ودور مشاركة المجتمع المحلي في عقد مثل هذه النشاطات والدورات التي تسهم بتعزيز التشاركية، وتنمية المهارات الحوارية، ومهارات الاتصال المختلفة والتدريب عليها، وتمكين متلقي الخدمة منها، ليكونوا عنصرا فعالا في حوارية مجتمعية من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من أية مبادرة أو مشاركة مجتمعية أو مؤسسية.



وخلال الدورة، قام المدرب المهندس عماد أبو صالح بعقد جلسات تدريبية عن مهارات الاتصال، وكيفية إدارة الحوار في الاجتماعات.