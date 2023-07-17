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الإثنين، 17-07-2023 09:59 م

توضيح حول فاتورة المياه الشهرية وموعد إصدارها

عداد مياه


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة المياه والري أنه لا تراجع عن إصدار فواتير المياه شهريا.

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وقالت الوزارة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن الوزارة ما زالت تعمل على آلية إصدار الفواتير وهو ما يتطلب المزيد من الوقت للانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بها.

 

وأضافت أن التأخير في إصدار الفواتير الشهرية حتى الآن يعود إلى مراجعة بعض الإجراءات لتجنب أي خلل مستقبلا.

 

وأشارت الوزارة إلى أن إصدار الفواتير شهريا لن يرتب أي كلفا إضافية على المشتركين وأن قيمة الفواتير ستتناسب مع قيمة الاستهلاك وحسب الشرائح المعمول بها، مشددة على أنه لا يوجد هناك نية لرفع أسعار المياه.

 

بدوره رجح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة في تصريحات سابقة إصدار فاتورة المياه شهريا في أيلول المقبل.

وكانت كشفت وزارة المياه والري في وقت سابق عن وجود توجه رسمي لإصدار فواتير المياه شهريا بدلا من الفواتير الحالية (ربع سنوية) وذلك اعتبارا من بداية عام 2023.

 




 

 


 

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