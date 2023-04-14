المياه: 4.5 مليون م3 من الأمطار دخلت السدود خلال 24 ساعة

الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري إن حجم الأمطار الساقطة منذ بداية الموسم ارتفع إلى 117,2% من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليار م3 سنويا مشكلا ما نسبته 147,5% من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي.

اضافة اعلان



وأضافت الوزارة أن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية في عمان/ البيادر 29,2 ملم، علما بأن نسبة الهطول للفترة نفسها من العام الماضي كانت قد سجلت 79,1% من المعدل العام.



وزادت أن السدود دخلها 4,5 مليون متر مكعب خلال 24 ساعة تركزت في سد الملك طلال 3,5 مليون م3 (تخزينه 52,5 مليون م3 بنسبة 78%) لترفع التخزين في السدود كلها إلى نحو 126 مليون م3 بنسبة 45% من طاقتها الكلية البالغة 280,759 مليون م3.



وبينت أن معدل الهطول المطري حسب محطاتها خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت في العاصمة عمان معدل 17,8 ملم، البلقاء 18 ملم، مادبا 11,1 ملم، الزرقاء 6,9 ملم، جرش 13,2 ملم، المفرق 7,3 ملم، إربد 7,5 ملم، عجلون 16,1 ملم، الكرك 0,4 ملم فيما لم تسجل الطفيلة ومعان والعقبة أية هطولات خلال الساعات الـ24 الماضية.

