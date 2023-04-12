المياه: ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 106.5%

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة المياه والري أن حجم الأمطار المتساقطة منذ بداية الموسم بلغ 106,5 % من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليار م3 سنويا.

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وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن معدل المطري الحالي يشكل ما نسبته 134% من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي.

وأضافت أن أعلى هطول مطري سجل خلال الساعات الـ24 الماضية في عجلون حيث بلغ 15,6 ملم، علما بأن نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 78,5% من المعدل العام، موضحة أن الأمطار شملت معظم مناطق المملكة.



وأشارت الوزارة إلى أن السدود دخلها نحو مليون متر مكعب لترفع التخزين فيها إلى 121 مليون م3 بنسبة 43% من طاقتها الكلية البالغة 280,759 مليون م3.



وبينت أن معدل الهطول المطري حسب محطاتها خلال الساعات الـ24 الماضية في محافظات المملكة كان في العاصمة عمان معدلا عاما 3,7 ملم، البلقاء 6,6 ملم، مأدبا 4,8 ملم، الزرقاء 1,5 ملم، جرش 4,8 ملم، المفرق 1,9 ملم، إربد 4,7 ملم، عجلون 12 ملم، الكرك 3,4 ملم، الطفيلة 5,6 ملم، معان 2,1 ملم، العقبة 0,7 ملم.



وأوضحت أن الهطول المطري للمعدل طويل الأمد ارتفع في معظم المناطق حيث سجل في محافظة العقبة 270,4 %، ومحافظة معان 200,2%، واربد 111,2%، الزرقاء 108,66 %، المفرق 93,7%، السلط 86,3%، عمان نحو 83,9 %، عجلون 81,4%، جرش 55,7%، مأدبا 62,3%، الكرك 63,5%، الطفيلة 67,9%، الشوبك 56,7%.