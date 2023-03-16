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الخميس، 16-03-2023 12:48 م

رأس منيف تسجل أعلى هطول مطري خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، عن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال المنخفض الجوي الأخير خلال اليومين الماضيين ولغاية صباح اليوم الخميس

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وأوضح آل خطاب اليوم الخميس لـ " الوكيل الإخباري" أن أعلى هطول مطري بلغ 45.8 ملم في رأس منيف ويليها محافظة إربد 44.3 ملم .


وأضاف أن أعلى هطول مطري في المناطق الوسطى سجلته منطقة حدائق الحسين بكمية 44 ملم ويليها السلط بكمية 41 ملم .


وتابع : "في جنوب المملكة بلغت كمية الهطول المطري في الربة 27.4 ملم ويليها الطفيلة 26.4 والشوبك بكمية 19 ملم ".


وشهدت المملكة خلال اليومين الماضيين منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة من أواسط أوروبا، حيث طرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وكانت الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة احياناً.


 




 

 


 

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