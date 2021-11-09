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الثلاثاء، 09-11-2021 01:58 م

المياه: 88 اعتداء على الآبار في فترة قصيرة جنوب المملكة

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الوكيل الاخباري- كشف أمين عام وزارة المياه بشار البطاينة أنه تم الاعتداء 88 مرة على الآبار بجنوب المملكة خلال فترة قصيرة.

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وقال البطاينة خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية لمناقشة الوضع المائي في السدود والآثار البيئية أن الآبار المخالفة سيتم تحويلها للردم، مبينا أنه لن يتم التهاون مع مثل هذه الظاهرة.

 

وكانت قد طالبت وزارة المياه في وقت سابق بضرورة تغليظ العقوبات على مرتكبي “سرقات” المياه بأنواعها، عبر تغليظ القوانين والتشريعات، وسط أهمية عدم إخضاعها للعفو العام أو الخاص على حد سواء.

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